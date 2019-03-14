eingSCHENKt
Folge 4: Zornpolitik
27 Min.Folge vom 14.03.2019
Sozialexperte Martin Schenk im Gespräch mit Martin SCHÜRZ, Ökonom und Psychotherapeut. Ist Zorn gesellschaftlich zerstörerisch oder notwendiger Motor für Veränderung? Was macht der Neid in den Verhältnissen, was steht zwischen arm und reich? Ist sozial, was stark macht, oder gilt nicht auch vielmehr, dass stark macht, was sozial ist?
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Genre:Talk, Wissenschaft
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Season 1: okto