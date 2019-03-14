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Zornpolitik

OktoStaffel 1Folge 4vom 14.03.2019
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Folge 4: Zornpolitik

27 Min.Folge vom 14.03.2019

Sozialexperte Martin Schenk im Gespräch mit Martin SCHÜRZ, Ökonom und Psychotherapeut. Ist Zorn gesellschaftlich zerstörerisch oder notwendiger Motor für Veränderung? Was macht der Neid in den Verhältnissen, was steht zwischen arm und reich? Ist sozial, was stark macht, oder gilt nicht auch vielmehr, dass stark macht, was sozial ist?

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