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Zwischen Wien und Chicago

OktoStaffel 1Folge 24vom 31.08.2017
Zwischen Wien und Chicago

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Folge 24: Zwischen Wien und Chicago

28 Min.Folge vom 31.08.2017

Martin Schenk im Gespräch mit Matti BUNZL, Kulturanthropologe und Direktor des Wien-Museums. Warum Wien ein wenig Chicago gut täte. Und was Wien zu Diskussion und Gespräch beitragen kann - besonders auch für diejenigen, die sonst nicht im Licht stehen.

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