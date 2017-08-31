Zwischen Wien und ChicagoJetzt kostenlos streamen
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Folge 24: Zwischen Wien und Chicago
28 Min.Folge vom 31.08.2017
Martin Schenk im Gespräch mit Matti BUNZL, Kulturanthropologe und Direktor des Wien-Museums. Warum Wien ein wenig Chicago gut täte. Und was Wien zu Diskussion und Gespräch beitragen kann - besonders auch für diejenigen, die sonst nicht im Licht stehen.
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Genre:Talk, Wissenschaft
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