Staffel 1Folge 22vom 27.09.2018
Investitionen in PflegeJetzt kostenlos streamen
eingSCHENKt
Folge 22: Investitionen in Pflege
28 Min.Folge vom 27.09.2018
Martin Schenk im Gespräch mit Ulrike FAMIRA-MÜHLBERGER, Ökonomin und Soziologin am Wirtschaftsforschungsinstitut (Wifo). Was Pflege in Zukunft braucht, wie sie leistbar bleibt und warum sich Investition in gute Pflege für uns alle lohnt.
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
eingSCHENKt
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Wissenschaft, Talk
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© okto