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Die Zukunft der Pensionen

OktoStaffel 1Folge 33vom 07.07.2016
Die Zukunft der Pensionen

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Folge 33: Die Zukunft der Pensionen

27 Min.Folge vom 07.07.2016

Christine MAYRHUBER, Ökonomin am Wirtschaftsforschungsinstitut, spricht über die Bedeutung des Arbeitsmarkts für die Finanzierung der Pensionen, diskutiert die volkswirtschaftlichen und verteilungspolitischen Entscheidungen dahinter, und analysiert wie Altersarmut vermieden werden kann.

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