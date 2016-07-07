Die Zukunft der PensionenJetzt kostenlos streamen
eingSCHENKt
Folge 33: Die Zukunft der Pensionen
27 Min.Folge vom 07.07.2016
Christine MAYRHUBER, Ökonomin am Wirtschaftsforschungsinstitut, spricht über die Bedeutung des Arbeitsmarkts für die Finanzierung der Pensionen, diskutiert die volkswirtschaftlichen und verteilungspolitischen Entscheidungen dahinter, und analysiert wie Altersarmut vermieden werden kann.
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
eingSCHENKt
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Talk, Wissenschaft
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© okto