Erbe Österreich
Folge 406: Schönbrunn - das kaiserliche Refugium
Schönbrunn – mehr als nur ein Schloss, ein imposantes Statement. Maria Theresia schuf mit ihrer prachtvollen Anlage ein Bauwerk, das mit seinen übergroßen Dimensionen selbst kaiserlichen Ansprüchen gerecht wurde. Noch heute zieht Schönbrunn Millionen Besucherinnen und Besucher an, die in die imperiale Welt eintauchen: von der leidenschaftlichen Ehe Maria Theresias mit Franz Stephan bis zu Kaiser Franz Joseph, der hier um seine Elisabeth bangte. Das weitläufige Areal umfasst nicht nur das Schloss und den prachtvollen Park, sondern auch den berühmten Schönbrunner Zoo, ein Freibad – und bietet sogar Wohnraum, wie die Filmschauspielerin Waltraud Haas (1927-2025) zeigte. Bildquelle: ORF/Clever Contents/
