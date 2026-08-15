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Erlebnis Österreich

Erlebnis Österreich: Neues Leben für alte Technik - Verkehrsnostalgie vom Feinsten

ORF2Staffel 1Folge 195vom 15.08.2026
Erlebnis Österreich: Neues Leben für alte Technik - Verkehrsnostalgie vom Feinsten

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Folge 195: Erlebnis Österreich: Neues Leben für alte Technik - Verkehrsnostalgie vom Feinsten

25 Min.Folge vom 15.08.2026

Vor 33 Jahren gründeten Technikliebhaber in einer ehemaligen Industriehalle in Ferlach das Fahrzeugmuseum Historama. Aus 19 restaurierten und teils fahrtüchtigen Autos wurde das größte private Verkehrsmuseum Österreichs mit heute 440 Fahrzeugen. Der Verein Nostalgiebahnen in Kärnten betreibt zudem Nostalgiezüge im Rosental, im Sommer eine Nostalgieschifffahrt und die Seetramway am Wörthersee – getragen von mehr als 100 Ehrenamtlichen. Bildquelle: ORF/Landesstudio Kärnten

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