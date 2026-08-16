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Erlebnis Österreich
Folge 196: Erlebnis Österreich: Wiens belebte Innenhöfe
25 Min.Folge vom 16.08.2026
Abseits der bekannten Sehenswürdigkeiten eröffnet Wien verborgene Einblicke: Der Film erkundet Innenhöfe, Durchhäuser und Pawlatschen und zeigt die Stadt aus einer Perspektive, die selbst vielen Wiener:innen verborgen bleibt. Bildquelle: ORF/Landesstudio Wien/© Red Monster Film
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