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Erlebnis Österreich

Erlebnis Österreich: Wiens belebte Innenhöfe

ORF2Staffel 1Folge 196vom 16.08.2026
Erlebnis Österreich: Wiens belebte Innenhöfe

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Erlebnis Österreich

Folge 196: Erlebnis Österreich: Wiens belebte Innenhöfe

25 Min.Folge vom 16.08.2026

Abseits der bekannten Sehenswürdigkeiten eröffnet Wien verborgene Einblicke: Der Film erkundet Innenhöfe, Durchhäuser und Pawlatschen und zeigt die Stadt aus einer Perspektive, die selbst vielen Wiener:innen verborgen bleibt. Bildquelle: ORF/Landesstudio Wien/© Red Monster Film

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