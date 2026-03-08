Galapagos X: Der Glitzer-VulkanJetzt kostenlos streamen
Galapagos X
Folge 2: Galapagos X: Der Glitzer-Vulkan
12 Min.Folge vom 08.03.2026
Rae ist völlig aus dem Häuschen, denn es regnet Glitzer vom Himmel! Doch das Galapagos X-Team muss schon bald erkennen, dass der Glitzer mehr Fluch als Segen ist, denn er ist nicht recyclebar. Die vier Freunde reisen in die Vergangenheit, um den Urheber des ungewollten Glitzerregens ausfindig zu machen. Bildquelle: ORF/Big Bad Boo/
