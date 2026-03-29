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Galapagos X

Galapagos X: Die Mangroven-Mission

ORF KidsStaffel 1Folge 4vom 29.03.2026
Galapagos X: Die Mangroven-Mission

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Galapagos X

Folge 4: Galapagos X: Die Mangroven-Mission

12 Min.Folge vom 29.03.2026

Die Häuser der Mangrovensiedlung treiben aufs Meer hinaus. Das muss das Galapagos X-Team verhindern und reist in die Vergangenheit. Zeph hat sofort eine Idee und setzt einen Eisberg vor das Gebiet, auf dem die Siedlung stehen wird, um sie vor Wind zu schützen. Doch das führt dazu, dass der Meeresspiegel noch mehr steigt. Eine andere Lösung muss her. Bildquelle: ORF/Big Bad Boo/

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