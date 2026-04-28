Galapagos X: Der Roboter-Tanz-WettbewerbJetzt kostenlos streamen
Galapagos X
Folge 12: Galapagos X: Der Roboter-Tanz-Wettbewerb
12 Min.Folge vom 28.04.2026
In der Zukunft herrscht Ressourcenknappheit, denn die Menschen haben alles Öl und Gas verbrannt. Deshalb müssen die Menschen, um Energie zu gewinnen, in die Pedale treten und den Strom selbst erzeugen. Die Kinder von Galapagos X reisen deshalb in die Vergangenheit, um dem Problem auf den Grund zu gehen und sich einmal mehr die Zukunft zurückzuholen! Bildquelle: ORF/Big Bad Boo/
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