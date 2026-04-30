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Galapagos X

Galapagos X: Verrückt nach Seetang

ORF KidsStaffel 1Folge 15vom 30.04.2026
Galapagos X: Verrückt nach Seetang

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Galapagos X

Folge 15: Galapagos X: Verrückt nach Seetang

12 Min.Folge vom 30.04.2026

Im Meer fehlt der Seetang und das Wasser ist nicht sauber genug. Aber auch andere Ressourcen auf der Erde werden immer weniger, wodurch wichtige Bestandteile von beliebten Produkten nicht mehr vorhanden sind. Die jungen Umweltschützer von Galapagos X müssen in die Vergangenheit reisen, um dieses Problem zu lösen. Da bemerken sie, dass ihre liebste Knabberei etwas damit zu tun haben könnte. Bildquelle: ORF/Big Bad Boo/

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