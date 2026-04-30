Galapagos X: Verrückt nach SeetangJetzt kostenlos streamen
Galapagos X
Folge 15: Galapagos X: Verrückt nach Seetang
12 Min.Folge vom 30.04.2026
Im Meer fehlt der Seetang und das Wasser ist nicht sauber genug. Aber auch andere Ressourcen auf der Erde werden immer weniger, wodurch wichtige Bestandteile von beliebten Produkten nicht mehr vorhanden sind. Die jungen Umweltschützer von Galapagos X müssen in die Vergangenheit reisen, um dieses Problem zu lösen. Da bemerken sie, dass ihre liebste Knabberei etwas damit zu tun haben könnte. Bildquelle: ORF/Big Bad Boo/
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