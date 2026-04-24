Galapagos X: Die Bling-BlumenJetzt kostenlos streamen
Galapagos X
Folge 6: Galapagos X: Die Bling-Blumen
12 Min.Folge vom 24.04.2026
Die Aufgabe des Galapagos X-Teams besteht darin, herauszufinden, wo die fruchtbare Erde hingekommen ist. Die Gruppe der jungen Forscher bemerkt, dass jemand bereits in der Vergangenheit die wertvolle Erde stiehlt. Schon bald haben Orchid und ihre Freunde eine Vermutung, wer hinter dem Erddiebstahl stecken könnte: Doc Crock. Sie möchte mit dem fruchtbaren Untergrund eine neue Blume züchten. Bildquelle: ORF/Big Bad Boo/Adobe Media Encoder
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Galapagos X
Alle 1 Staffeln und Folgen
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Season 1: ORF Kids