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Galapagos X

Galapagos X: Die Bling-Blumen

ORF KidsStaffel 1Folge 6vom 24.04.2026
Galapagos X: Die Bling-Blumen

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Galapagos X

Folge 6: Galapagos X: Die Bling-Blumen

12 Min.Folge vom 24.04.2026

Die Aufgabe des Galapagos X-Teams besteht darin, herauszufinden, wo die fruchtbare Erde hingekommen ist. Die Gruppe der jungen Forscher bemerkt, dass jemand bereits in der Vergangenheit die wertvolle Erde stiehlt. Schon bald haben Orchid und ihre Freunde eine Vermutung, wer hinter dem Erddiebstahl stecken könnte: Doc Crock. Sie möchte mit dem fruchtbaren Untergrund eine neue Blume züchten. Bildquelle: ORF/Big Bad Boo/Adobe Media Encoder

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