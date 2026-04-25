Galapagos X: Mein Freund, der BaumJetzt kostenlos streamen
Galapagos X
Folge 8: Galapagos X: Mein Freund, der Baum
12 Min.Folge vom 25.04.2026
Zeph ist ein großer Fan von E-Bäumen, denn diese haben auf den ersten Blick eine Menge Vorteile gegenüber herkömmlichen Bäumen. Doch leider hinken die coolen Elektro-Pflanzen den echten Bäumen in einer Sache hinterher: Sie können kein CO2 in Sauerstoff umwandeln! Das Galapagos X-Team muss in die Vergangenheit reisen, um den E-Baum-Trend zu stoppen. Bildquelle: ORF/Big Bad Boo/Adobe Media Encoder
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Galapagos X
Alle 1 Staffeln und Folgen
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Season 1: ORF Kids