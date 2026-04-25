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Galapagos X

Galapagos X: Mein Freund, der Baum

ORF KidsStaffel 1Folge 8vom 25.04.2026
Galapagos X: Mein Freund, der Baum

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Galapagos X

Folge 8: Galapagos X: Mein Freund, der Baum

12 Min.Folge vom 25.04.2026

Zeph ist ein großer Fan von E-Bäumen, denn diese haben auf den ersten Blick eine Menge Vorteile gegenüber herkömmlichen Bäumen. Doch leider hinken die coolen Elektro-Pflanzen den echten Bäumen in einer Sache hinterher: Sie können kein CO2 in Sauerstoff umwandeln! Das Galapagos X-Team muss in die Vergangenheit reisen, um den E-Baum-Trend zu stoppen. Bildquelle: ORF/Big Bad Boo/Adobe Media Encoder

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