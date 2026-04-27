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Galapagos X

Galapagos X: Wasserspiele

ORF KidsStaffel 1Folge 10vom 27.04.2026
Galapagos X: Wasserspiele

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Galapagos X

Folge 10: Galapagos X: Wasserspiele

12 Min.Folge vom 27.04.2026

In der Zukunft macht eine Wasserknappheit den Menschen zu schaffen. Also reisen das Galapagos X-Team in die Vergangenheit, um dort nach den Ursachen dafür zu suchen. Sie werden auch schnell fündig. Mit ihren verschwenderischen Wasserspielen ist wieder einmal Doc Crock für den Schlamassel verantwortlich. Bevor die Kinder der Unternehmerin das Handwerk legen können, müssen sie aber erst ihren Freund Oshie zurück ins Boot holen, der sich von Doc Crocks Idee zuerst blenden lässt. Bildquelle: ORF/Big Bad Boo/Adobe Media Encoder

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