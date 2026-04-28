Galapagos X
Folge 11: Galapagos X: Blox Pox
12 Min.Folge vom 28.04.2026
Die Blox Pox-Seuche ist ausgebrochen! Jeder, der von dieser seltenen Krankheit befallen ist, muss stark niesen und sieht so quadratisch aus wie Figuren aus einem alten Videospiel. Galapagos X macht sich auf in die Vergangenheit, um den sogenannten "Patient 0" zu finden und die Krankheit einzudämmen, bevor sich die ganze Stadt damit ansteckt. Bildquelle: ORF/Big Bad Boo/Adobe Media Encoder
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