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Galapagos X

Galapagos X: Blox Pox

ORF KidsStaffel 1Folge 11vom 28.04.2026
Galapagos X: Blox Pox

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Galapagos X

Folge 11: Galapagos X: Blox Pox

12 Min.Folge vom 28.04.2026

Die Blox Pox-Seuche ist ausgebrochen! Jeder, der von dieser seltenen Krankheit befallen ist, muss stark niesen und sieht so quadratisch aus wie Figuren aus einem alten Videospiel. Galapagos X macht sich auf in die Vergangenheit, um den sogenannten "Patient 0" zu finden und die Krankheit einzudämmen, bevor sich die ganze Stadt damit ansteckt. Bildquelle: ORF/Big Bad Boo/Adobe Media Encoder

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