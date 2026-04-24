Galapagos X: Kleiner Goldfisch - große FolgenJetzt kostenlos streamen
Galapagos X
Folge 5: Galapagos X: Kleiner Goldfisch - große Folgen
12 Min.Folge vom 24.04.2026
Die ganze Stadt wird von Goldfischen geflutet. Irgendetwas ist da in der Vergangenheit gehörig schiefgelaufen. Das Galapagos X-Team geht dem ganzen auf den Grund und landet schon bald bei Doc Crock. Die wollte mit den Fischen ein Geschäft machen, doch das hat nicht so funktioniert, wie sie es sich vorgestellt hat. Bildquelle: ORF/Big Bad Boo/Adobe Media Encoder
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Galapagos X
Alle 1 Staffeln und Folgen
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Season 1: ORF Kids