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Galapagos X

Galapagos X: Kleiner Goldfisch - große Folgen

ORF KidsStaffel 1Folge 5vom 24.04.2026
Galapagos X: Kleiner Goldfisch - große Folgen

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Galapagos X

Folge 5: Galapagos X: Kleiner Goldfisch - große Folgen

12 Min.Folge vom 24.04.2026

Die ganze Stadt wird von Goldfischen geflutet. Irgendetwas ist da in der Vergangenheit gehörig schiefgelaufen. Das Galapagos X-Team geht dem ganzen auf den Grund und landet schon bald bei Doc Crock. Die wollte mit den Fischen ein Geschäft machen, doch das hat nicht so funktioniert, wie sie es sich vorgestellt hat. Bildquelle: ORF/Big Bad Boo/Adobe Media Encoder

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