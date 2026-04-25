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Galapagos X

Galapagos X: Zeph, der Vampirjäger

ORF KidsStaffel 1Folge 7vom 25.04.2026
Galapagos X: Zeph, der Vampirjäger

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Galapagos X

Folge 7: Galapagos X: Zeph, der Vampirjäger

12 Min.Folge vom 25.04.2026

In der Gegenwart wird die Ruhe durch nervige Staubsauger gestört, die die verpestete Luft in der Stadt beseitigen sollen. Das Galapagos X-Team reist in die Vergangenheit, um der Luftverschmutzung auf den Grund zu gehen. Eine heiße Spur führt sie zu Doc Crock. Aber was haben deren neue Stromfresser-Elektrogeräte mit der Luftverschmutzung zu tun? Bildquelle: ORF/Big Bad Boo/Adobe Media Encoder

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