Galapagos X: Wo sind die Himbeeren?Jetzt kostenlos streamen
Galapagos X
Folge 3: Galapagos X: Wo sind die Himbeeren?
12 Min.Folge vom 15.03.2026
Auf der Erde gibt es keine Himbeeren mehr. Auch Orchideensamen suchen die jungen Forscher vergeblich. Darum reisen sie in die Vergangenheit, um herauszufinden, woran das liegt. Schon bald stellt sich heraus, dass keine Bienen da sind, die die Blüten bestäuben. Orchid und Bobbi begeben sich auf die Suche nach den fleißigen Insekten. Bildquelle: ORF/Big Bad Boo/
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