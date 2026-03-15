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Galapagos X

Galapagos X: Wo sind die Himbeeren?

ORF KidsStaffel 1Folge 3vom 15.03.2026
Galapagos X: Wo sind die Himbeeren?

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Galapagos X

Folge 3: Galapagos X: Wo sind die Himbeeren?

12 Min.Folge vom 15.03.2026

Auf der Erde gibt es keine Himbeeren mehr. Auch Orchideensamen suchen die jungen Forscher vergeblich. Darum reisen sie in die Vergangenheit, um herauszufinden, woran das liegt. Schon bald stellt sich heraus, dass keine Bienen da sind, die die Blüten bestäuben. Orchid und Bobbi begeben sich auf die Suche nach den fleißigen Insekten. Bildquelle: ORF/Big Bad Boo/

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