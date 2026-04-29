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Galapagos X

Galapagos X: Schädlingsbefall

ORF KidsStaffel 1Folge 13vom 29.04.2026
Galapagos X: Schädlingsbefall

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Galapagos X

Folge 13: Galapagos X: Schädlingsbefall

12 Min.Folge vom 29.04.2026

Raes kleiner Bruder Shade ist zu Besuch. Als er hört, wie die anderen über Insekten denken, kapert er kurzerhand das Luftschiff und reist mit Galapagos X in die Vergangenheit, um die Meinung über Insekten in der Zukunft zu verbessern. Aber das ist gar nicht so einfach, denn zuerst muss Shade einmal das Galapagos X-Team überzeugen, dass Insekten wichtig für die Umwelt sind. Bildquelle: ORF/Big Bad Boo/

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