Galapagos X: SchädlingsbefallJetzt kostenlos streamen
Galapagos X
Folge 13: Galapagos X: Schädlingsbefall
12 Min.Folge vom 29.04.2026
Raes kleiner Bruder Shade ist zu Besuch. Als er hört, wie die anderen über Insekten denken, kapert er kurzerhand das Luftschiff und reist mit Galapagos X in die Vergangenheit, um die Meinung über Insekten in der Zukunft zu verbessern. Aber das ist gar nicht so einfach, denn zuerst muss Shade einmal das Galapagos X-Team überzeugen, dass Insekten wichtig für die Umwelt sind. Bildquelle: ORF/Big Bad Boo/
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