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Galapagos X

Galapagos X: Rettet Bobbi

ORF KidsStaffel 1Folge 1vom 22.02.2026
Galapagos X: Rettet Bobbi

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Galapagos X

Folge 1: Galapagos X: Rettet Bobbi

12 Min.Folge vom 22.02.2026

Die vier Freunde Orchid, Zeph, Rae und Oshie trainieren, um als Team gemeinsam Umweltprobleme in der Vergangenheit zu lösen. Aber ihr Zusammenhalt und ihre Teamfähigkeit lassen noch zu wünschen übrig. Doch gezwungenermaßen müssen sie sich zusammenraufen, um ihre erste Mission zu meistern und ihre Ausbildnerin Bobbi zu retten! Bildquelle: ORF/Big Bad Boo/

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