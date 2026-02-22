Galapagos X: Rettet BobbiJetzt kostenlos streamen
Galapagos X
Folge 1: Galapagos X: Rettet Bobbi
12 Min.Folge vom 22.02.2026
Die vier Freunde Orchid, Zeph, Rae und Oshie trainieren, um als Team gemeinsam Umweltprobleme in der Vergangenheit zu lösen. Aber ihr Zusammenhalt und ihre Teamfähigkeit lassen noch zu wünschen übrig. Doch gezwungenermaßen müssen sie sich zusammenraufen, um ihre erste Mission zu meistern und ihre Ausbildnerin Bobbi zu retten! Bildquelle: ORF/Big Bad Boo/
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