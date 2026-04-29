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Galapagos X

Galapagos X: Wer zuletzt lacht

ORF KidsStaffel 1Folge 14vom 29.04.2026
Galapagos X: Wer zuletzt lacht

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Galapagos X

Folge 14: Galapagos X: Wer zuletzt lacht

12 Min.Folge vom 29.04.2026

In der Zukunft herrscht brütende Hitze und so muss die Crew von Galapagos X wieder einmal ausrücken, um in der Vergangenheit nach dem Grund des Problems zu suchen. Riesige "furzende" Haufen sind schnell als Ursache des Übels gefunden, aber woher kommen die Methan produzierenden Schleimhaufen? Da muss Doc Croc wieder ihre Finger im Spiel haben! Bildquelle: ORF/Big Bad Boo/

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