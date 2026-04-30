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Galapagos X

Galapagos X: Bobbis Superkraft

ORF KidsStaffel 1Folge 16vom 30.04.2026
Galapagos X: Bobbis Superkraft

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Galapagos X

Folge 16: Galapagos X: Bobbis Superkraft

12 Min.Folge vom 30.04.2026

In der Zukunft spielt die Tierwelt verrückt: Nashörner laufen durch die Stadt und schubsen Autos durch die Straßen, außerdem regnet es Ratten! Die Crew von Galapagos X reist in die Vergangenheit, um das Problem zu beheben. Dort bemerken die Freunde, dass die Vögel keine Insekten mehr fressen. Ob das der Grund ist, warum die Natur in der Zukunft verrückt spielt? Bildquelle: ORF/Big Bad Boo/

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