Galapagos X: Bobbis SuperkraftJetzt kostenlos streamen
Galapagos X
Folge 16: Galapagos X: Bobbis Superkraft
12 Min.Folge vom 30.04.2026
In der Zukunft spielt die Tierwelt verrückt: Nashörner laufen durch die Stadt und schubsen Autos durch die Straßen, außerdem regnet es Ratten! Die Crew von Galapagos X reist in die Vergangenheit, um das Problem zu beheben. Dort bemerken die Freunde, dass die Vögel keine Insekten mehr fressen. Ob das der Grund ist, warum die Natur in der Zukunft verrückt spielt? Bildquelle: ORF/Big Bad Boo/
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Galapagos X
Alle 1 Staffeln und Folgen
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Season 1: ORF Kids