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Galileo am Samstag

Thema u. a.: Bad und Dusche der Zukunft

ProSiebenStaffel 2021Folge 30vom 31.07.2021
Thema u. a.: Bad und Dusche der Zukunft

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Galileo am Samstag

Folge 30: Thema u. a.: Bad und Dusche der Zukunft

51 Min.Folge vom 31.07.2021Ab 12

Eine Dusche mit Verkehrsdurchsage und perfekter Wassertemperatur, ein Ganzkörperföhn statt Handtuch, eine App-gesteuerte Toilette und ein Waschbecken, aus dem nicht nur Wasser, sondern auch Dampf kommt. Könnte so unser Bad von morgen aussehen? "Galileo" hat sich die innovativen Ideen zu Bad und Dusche der Zukunft einmal genauer angesehen.

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