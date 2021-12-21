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Galileo

Thema u. a.: Was wurde aus ...Finn Plotz?

ProSiebenFolge vom 21.12.2021
Thema u. a.: Was wurde aus ...Finn Plotz?

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Galileo

Folge vom 21.12.2021: Thema u. a.: Was wurde aus ...Finn Plotz?

45 Min.Folge vom 21.12.2021Ab 12

Als Schüler entwickelte Finn Plotz 2016 eine Universalfernbedienung, die den Fernsehmarkt revolutionieren sollte. Der große Durchbruch als Unternehmer gelang ihm damit jedoch nicht. Jetzt will Finn Plotz aber wirklich durchstarten: Eine von ihm entwickelte App soll den Notruf ganz neu erfinden. Sie soll die Hilfe schneller und punktgenau koordinieren und so Millionen Menschenleben retten. Klappt Finns zweiter Versuch als Unternehmer?

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