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Galileo am Samstag

Thema u. a.: So isst die Welt Pfannkuchen

ProSiebenStaffel 2021Folge 36vom 11.09.2021
Thema u. a.: So isst die Welt Pfannkuchen

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Galileo am Samstag

Folge 36: Thema u. a.: So isst die Welt Pfannkuchen

50 Min.Folge vom 11.09.2021Ab 12

Kein Rezept wird von den Deutschen online so oft gesucht wie das für Pfannkuchen. Dabei ist das meist ganz simpel: Eier, Milch, Mehl, Zucker und rein in die Pfanne! In Asien werden dagegen schon deutlich verrücktere Varianten serviert. "Galileo" zeigt, wie Menschen in Vietnam, China, Japan und Malaysia ihre Eierkuchen zubereiten.

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