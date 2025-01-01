Zum Inhalt springenBarrierefrei
Galileo am Samstag

Thema u. a.: G-Checkt: Erster durchsichtiger Fernseher

ProSiebenStaffel 2021Folge 49
Thema u. a.: G-Checkt: Erster durchsichtiger Fernseher

Thema u. a.: G-Checkt: Erster durchsichtiger FernseherJetzt kostenlos streamen

Galileo am Samstag

Folge 49: Thema u. a.: G-Checkt: Erster durchsichtiger Fernseher

32 Min.Ab 12

Der Deutsche sitzt ca. 211 Minuten täglich vor der Glotze, die meist groß, schwarz und flach das Bild im Wohnzimmer bestimmt. Was derzeit noch zu den aktuellsten Geräten gehört, ist in naher Zukunft wahrscheinlich schon wieder veraltet. Aus China kommt nämlich bereits die nächste Generation, der uns allen so lieb gewordenen Mattscheibe, in deutsche Läden. Doch lohnt sich der Wechsel zum neuen, noch besseren Sehvergnügen mit dem transparenten Fernseher? "Galileo" hat es getestet.

