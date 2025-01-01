Galileo
Thema u. a.: X-Days: Sofa-Fabrik
30 Min.
Nach einem langen Arbeitstag erstmal ab aufs Sofa - was gibt es Schöneres? Nicht umsonst ist das Sofa das Lieblingsmöbelstück der Deutschen. Doch wie viel Arbeit steckt eigentlich hinter der Herstellung? "Galileo"-Reporter Matthias Fiedler packt in einer Polstermöbelfabrik mit an und lernt die verschiedenen Stationen der Produktion kennen.
Genre:Unterhaltung, Dokumentation, Nachrichtenmagazin, Bildungsfernsehen
Produktion:DE, 2005
