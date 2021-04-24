Zum Inhalt springenBarrierefrei
Galileo

ProSiebenFolge vom 24.04.2021
Folge vom 24.04.2021: Thema u. a.: Vom Desaster zum Master: Backfisch

51 Min.Folge vom 24.04.2021Ab 12

Zarte Fischfilets, ummantelt von einem knusprigen Bierteig, serviert mit einer cremigen Remoulade - bei dieser Beschreibung läuft sicherlich vielen das Wasser im Mund zusammen. "Galileo" stellt sich die Frage: Bekommen das auch zwei Amateurköch:innen hin? Unterstützt werden sie bei dieser Challenge aus der Reihe "Vom Desaster zum Master" von Sternekoch Benedikt Faust, der den Kandidat:innen als Joker zur Seite steht. Bildrechte: ProSieben/Müller, Benedikt.

