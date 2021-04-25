Zum Inhalt springenBarrierefrei
Galileo

Galileo Plus: After Trump - Die Rückkehr zum American Dream

ProSieben
Folge vom 25.04.2021
Galileo Plus: After Trump - Die Rückkehr zum American Dream

Galileo Plus: After Trump - Die Rückkehr zum American DreamJetzt kostenlos streamen

Galileo

Folge vom 25.04.2021: Galileo Plus: After Trump - Die Rückkehr zum American Dream

52 Min.
Ab 12

100 Tage nach der Amtseinführung von Präsident Joe Biden liefert "Galileo Plus" ein Stimmungsbild. Biden hat das Amt in einem Moment übernommen, in dem das Land zutiefst gespaltenen ist - und das durch Wahlbetrug, davon ist ein Großteil der Trump-Anhänger nach wie vor überzeugt. Die "Black Lives Matter"- Bewegung, aber auch die Proteste der konservativen und rechten Gruppen lassen den American Dream verblassen. Wie steht es um die gespaltene Weltmacht? Bildrechte: ProSieben/Müller, Benedikt.

