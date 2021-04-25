Galileo Plus: After Trump - Die Rückkehr zum American DreamJetzt kostenlos streamen
Folge vom 25.04.2021: Galileo Plus: After Trump - Die Rückkehr zum American Dream
52 Min.Folge vom 25.04.2021Ab 12
100 Tage nach der Amtseinführung von Präsident Joe Biden liefert "Galileo Plus" ein Stimmungsbild. Biden hat das Amt in einem Moment übernommen, in dem das Land zutiefst gespaltenen ist - und das durch Wahlbetrug, davon ist ein Großteil der Trump-Anhänger nach wie vor überzeugt. Die "Black Lives Matter"- Bewegung, aber auch die Proteste der konservativen und rechten Gruppen lassen den American Dream verblassen. Wie steht es um die gespaltene Weltmacht? Bildrechte: ProSieben/Müller, Benedikt.
