Thema u. a.: Lost-Place: Atominsel in ArgentinienJetzt kostenlos streamen
Galileo
Folge vom 13.05.2021: Thema u. a.: Lost-Place: Atominsel in Argentinien
23 Min.Folge vom 13.05.2021Ab 12
Blaues Meer, strahlende Sonne und tropische Temperaturen: Die paradiesische Binneninsel "Huemul" wirkt wie ein beliebtes Urlaubsziel, doch tief in ihrem Inneren verbirgt sich ein Geheimnis. Was haben Kernkraft und zwei betrügerische Wissenschaftler aus Deutschland damit zu tun? "Galileo"-Reporter Jan Stremmel hat nachgeforscht. Bildrechte: ProSieben/Müller, Benedikt.
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Unterhaltung, Dokumentation, Nachrichtenmagazin, Bildungsfernsehen
Produktion:DE, 2005
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© ProSieben
Enthält Produktplatzierungen