Galileo
Thema u. a.: Next Level: Solar-Car
36 Min.Ab 12
Ein Auto, das mit Sonnenenergie fährt? Klingt nach Elon Musk, ist aber eine Idee der Münchner Laurin Hahn und Jona Christians. Die beiden Schulfreunde sind die Gründer des Unternehmens "Sion" - ein Start-up, das "Galileo" vor knapp fünf Jahren bereits unter die Lupe genommen hat. Heute sind die Münchner ihrem Traum, Solar- und Elektro-Autos bezahlbar und in Serie herzustellen, ein Stück nähergekommen. Wie das geht? "Galileo" hat nachgefragt.
Genre:Unterhaltung, Dokumentation, Nachrichtenmagazin, Bildungsfernsehen
Produktion:DE, 2005
