Galileo
Folge vom 26.05.2021: Thema u. a.: Einfach genial: Das Falt-Haus
Folge vom 26.05.2021
Ein Haus, das sich binnen weniger Stunden aufbauen lässt und 125 m2 misst? Klingt unmöglich, ist es aber nicht. "Galileo" begleitet die stolze Besitzerin eines solchen Eigenheims. Das Team ist beim Aufbau des Hauses dabei und lernt die Vor- und Nachteile der Falt-Villa kennen. Bildrechte: ProSieben/Müller, Benedikt.
Genre:Unterhaltung, Dokumentation, Nachrichtenmagazin, Bildungsfernsehen
Produktion:DE, 2005
12
Copyrights:© ProSieben
