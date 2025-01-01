Galileo
Thema u. a.: Die Mafia-Wohnanlage
51 Min.Ab 12
Das Stadtviertel Scampia in Neapel ist berühmt-berüchtigt für illegalen Drogen-, Waffen-, und Menschenhandel der neapolitanischen Mafia. Die Wohnblöcke dienen oft als Schauplatz für Filme und Serien, doch für die Stadt sind sie ein Schandfleck und werden nun nach und nach abgerissen. Ein Ex-Mafioso hat "Galileo" durch eines der gefährlichsten Stadtviertel Europas geführt. Eine Entdeckungstour im Mafia-Paradies.
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Unterhaltung, Dokumentation, Nachrichtenmagazin, Bildungsfernsehen
Produktion:DE, 2005
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© ProSieben
Enthält Produktplatzierungen