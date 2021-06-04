Galileo
Folge vom 04.06.2021: Episode 145
39 Min.Folge vom 04.06.2021Ab 12
Der Bubble-Tea ist zurück! Bubble-Tea war vor zehn Jahren total im Trend. Aber genauso schnell wie sie kam, war die Blase auch wieder geplatzt. Jetzt erlebt das Getränkt aber einen zweiten Frühling. Woher kommt der zweite Hype und ist der Bubble-Tea jetzt hier, um zu bleiben? Galileo hat sich das mal angeschaut. Bildrechte: ProSieben/Rehbeck, Marc.
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Unterhaltung, Dokumentation, Nachrichtenmagazin, Bildungsfernsehen
Produktion:DE, 2005
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© ProSieben
Enthält Produktplatzierungen