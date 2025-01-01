Galileo
Thema u. a.. DLR - die deutsche NASA
17 Min.Ab 12
Seit über 100 Jahren findet hier deutsche Ingenieurskunst statt: im Deutschen Zentrum für Luftund Raumfahrt, kurz DLR. Das Pendant zur NASA erkundet nicht nur den Weltraum, sondern verbessert mit seiner Forschung im Bereich der Sicherheit, Digitalisierung oder des Verkehrs auch das Leben auf der Erde. "Galileo" wirft einen Blick hinter die Kulissen der größten zivilen Forschungsflotte Europas.
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Unterhaltung, Dokumentation, Nachrichtenmagazin, Bildungsfernsehen
Produktion:DE, 2005
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© ProSieben
Enthält Produktplatzierungen