Galileo
Thema u. a.: 10 Fragen: Bodybuilderin
23 Min.Ab 12
Muskulöse Beine, ein definiertes Sixpack, breite Oberarme - danach strebt Profi-Bodybuilderin Jay Fuchs und hat dabei mit vielen Vorurteilen zu kämpfen: Was ihr gefällt, ist anderen zu muskulös oder zu "männlich", doch sie liebt den Extremsport. Was treibt sie dazu an, und wie sieht ihr Alltag als Bodybuilderin aus? "Galileo" hat Jay zehn Fragen gestellt.
