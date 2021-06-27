Galileo Plus: Free your Mind - Schluss mit VorurteilenJetzt kostenlos streamen
Galileo
Folge vom 27.06.2021: Galileo Plus: Free your Mind - Schluss mit Vorurteilen
Folge vom 27.06.2021
Der Tod von George Floyd hat eine weltweite Lawine losgetreten. Rassismus ist ein Thema, mit dem sich endlich jeder auseinandersetzen muss. "Galileo Plus" wagt daher ein Experiment mit folgendem Ziel: Schluss mit Vorurteilen! Insider:innen sprechen über Rassismus innerhalb der Sicherheitsbehörden, angehende Polizist:innen verraten, wie sie für das Thema sensibilisiert werden und zwei Familien in den USA stellen mit ihrer Hautfarbe so manches Klischee auf den Kopf. Bildrechte: ProSieben/Müller, Benedikt.
Genre:Dokumentation, Bildungsfernsehen
Produktion:DE, 2005
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© ProSieben
Enthält Produktplatzierungen