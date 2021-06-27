Zum Inhalt springenBarrierefrei
Folge vom 27.06.2021
51 Min. Ab 12

Der Tod von George Floyd hat eine weltweite Lawine losgetreten. Rassismus ist ein Thema, mit dem sich endlich jeder auseinandersetzen muss. "Galileo Plus" wagt daher ein Experiment mit folgendem Ziel: Schluss mit Vorurteilen! Insider:innen sprechen über Rassismus innerhalb der Sicherheitsbehörden, angehende Polizist:innen verraten, wie sie für das Thema sensibilisiert werden und zwei Familien in den USA stellen mit ihrer Hautfarbe so manches Klischee auf den Kopf. Bildrechte: ProSieben/Müller, Benedikt.

