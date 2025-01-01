Thema u. a.: Gibt es eine Formel für das ewige Leben?Jetzt kostenlos streamen
Galileo
Thema u. a.: Gibt es eine Formel für das ewige Leben?
13 Min.Ab 12
"Galileo"-Reporterin Mandy Calliari weiß, wie alt sie werden könnte. Sie hat mit wissenschaftlichen Methoden ihr biologisches Alter bestimmen lassen und geht den Fragen nach, wie man Menschen künstlich verjüngen kann und wie weit die Wissenschaft heute ist.
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Unterhaltung, Dokumentation, Nachrichtenmagazin, Bildungsfernsehen
Produktion:DE, 2005
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© ProSieben
Enthält Produktplatzierungen