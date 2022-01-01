Galileo
Thema u. a.: Undercover in Nordkorea
20 Min.Ab 12
Der Familienvater Ulrich Larsen setzte ganze zehn Jahre lang sein Leben aufs Spiel, um das nordkoreanische Regime zu entlarven. Im Alleingang und mit versteckter Kamera sammelte er Beweise für die kriminellen Machenschaften des Landes im Handel mit Waffen und Drogen. Doch wie kam er auf die Idee? Und wie hat er es geschafft, all die Jahre unentdeckt zu bleiben? Um diese Fragen zu beantworten, hat "Galileo" den ehemaligen Spion getroffen.
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Unterhaltung, Dokumentation, Nachrichtenmagazin, Bildungsfernsehen
Produktion:DE, 2005
Altersfreigabe:
12
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