Thema u. a.: G-checkt: Schule ohne KlassenzimmerJetzt kostenlos streamen
Galileo
Thema u. a.: G-checkt: Schule ohne Klassenzimmer
36 Min.Ab 12
Kleiner Raum, statische Tischreihen und festgelegte Sitzplätze - so sieht ein typisches Klassenzimmer aus. In einer Schule in Kopenhagen ist das jedoch ganz anders: Dort prägen riesige Räume das Bild, in denen über einhundert Schüler:innen kreuz und quer verteilt an Laptops arbeiten. Doch was steckt hinter der sogenannten "Open-Workspace-Schule"? Und könnte das Konzept auch in Deutschland funktionieren? "Galileo" war vor Ort und hat nachgefragt.
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Unterhaltung, Dokumentation, Nachrichtenmagazin, Bildungsfernsehen
Produktion:DE, 2005
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© ProSieben
Enthält Produktplatzierungen