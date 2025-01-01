Zum Inhalt springenBarrierefrei
36 Min.Ab 12

Kleiner Raum, statische Tischreihen und festgelegte Sitzplätze - so sieht ein typisches Klassenzimmer aus. In einer Schule in Kopenhagen ist das jedoch ganz anders: Dort prägen riesige Räume das Bild, in denen über einhundert Schüler:innen kreuz und quer verteilt an Laptops arbeiten. Doch was steckt hinter der sogenannten "Open-Workspace-Schule"? Und könnte das Konzept auch in Deutschland funktionieren? "Galileo" war vor Ort und hat nachgefragt.

