Sie ist Europas größte Hochschulklinik, Exzellenzuniversität und ein Gesundheitskonzern mit rund 19.400 Mitarbeiter:innen: die Charité in Berlin. In der Corona-Pandemie setzt Deutschland auf den Rat ihrer Wissenschaftler:innen und auch durch die Behandlung bekannter Persönlichkeiten wie die des Kreml-Kritikers Nawalny ist die Klinik immer wieder im Gespräch. Doch wie kommt es zu ihrem Erfolg und welche Menschen stecken dahinter?
