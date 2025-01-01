Zum Inhalt springenBarrierefrei
Galileo

Thema u. a.: Klimafreundliches Fliegen

Thema u. a.: Klimafreundliches Fliegen

26 Min.Ab 12

Klimaneutral Fliegen - das hört sich im ersten Moment verrückt an, denn der weltweite Flugverkehr stößt jährlich fast eine Milliarde Tonnen CO2 aus und ist somit alles andere als klimafreundlich. Aber es gibt bereits jede Menge unterschiedlicher Ansätze, die dazu beitragen sollen, die Luftfahrt nachhaltiger und umweltfreundlicher zu gestalten. Welche Ideen haben wirklich das Potenzial dazu, den Flugverkehr in den kommenden Jahren klimaneutral zu machen?

