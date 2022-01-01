Thema u. a.: X-Days: Graffiti-EntfernerJetzt kostenlos streamen
Galileo
Thema u. a.: X-Days: Graffiti-Entferner
20 Min.Ab 12
Sie sind fester Bestandteil an Hauswänden, Autobahn-Brücken und Zügen: Kunstwerke aus Graffiti. Doch nicht immer sind die Wandmalereien erwünscht. Die Folge: Jemand muss sie entfernen. Allein in Berlin werden dafür jährlich mehrere Millionen Euro ausgegeben. "Galileo"-Reporterin Claire Oelkers hat den Graffiti-Entferner Alexander Gaete zwei Tage bei seinem harten Job begleitet und ihm unter die Arme gegriffen.
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Unterhaltung, Dokumentation, Nachrichtenmagazin, Bildungsfernsehen
Produktion:DE, 2005
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 2021-2022: Videorechte: ProSieben, Bildrechte: ProSieben/Rehbeck, Marc & © Season 2019-2026: ProSieben & © Season 2022-2023: Videorechte: ProSieben, Bildrechte: ProSieben & © Season 2022: Videorechte: ProSieben, Bildrechte: ProSieben/Müller, Benedikt
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