Thema u. a.: G-checkt: Hype um Billig-E-AutoJetzt kostenlos streamen
Galileo
Thema u. a.: G-checkt: Hype um Billig-E-Auto
24 Min.Ab 12
Der Umstieg von Verbrenner auf E-Antrieb muss nicht unbedingt teuer zu sein. Ein neues Mini-E-Auto aus China kostet nur 5.000 Euro und ist vor allem bei der jüngeren Generation beliebt. Warum löst das Auto einen solchen Hype aus und kann es sich bei dem billigen Preis wirklich um ein qualitativ hochwertiges Fahrzeug handeln? Bald soll der Wagen auch in Deutschland auf den Markt kommen. "Galileo"-Reporterin Anne Wang war in China und hat das Mini-E-Auto unter die Lupe genommen.
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Unterhaltung, Dokumentation, Nachrichtenmagazin, Bildungsfernsehen
Produktion:DE, 2005
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© ProSieben
Enthält Produktplatzierungen