Thema u. a.: Lost Place: Inselwelt in DubaiJetzt kostenlos streamen
Galileo
Thema u. a.: Lost Place: Inselwelt in Dubai
19 Min.Ab 12
Was ursprünglich als spektakuläre Nachbildung der Welt geplant war, wurde zu einem riesigen Lost Place. Vor fast 20 Jahren wurden vor der Küste Dubais 300 Inseln für das gigantische Bauprojekt "The World Islands" künstlich geschaffen. Ein großer Teil der Inseln steht seitdem leer. Harro Füllgrabe reist zu den fast vergessenen Inseln und entdeckt ein Luxus-Imperium mit neun verschiedenen Palästen.
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Unterhaltung, Dokumentation, Nachrichtenmagazin, Bildungsfernsehen
Produktion:DE, 2005
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© ProSieben
Enthält Produktplatzierungen