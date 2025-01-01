Thema u. a.: Kampf gegen Hacker aus NordkoreaJetzt kostenlos streamen
Thema u. a.: Kampf gegen Hacker aus Nordkorea
Große Hackerangriffe gibt es nur in Filmen? Falsch gedacht! Diese Hacker-Gruppierung treibt ihr Unwesen im realen Leben: "Lazarus" ist eine nordkoreanische Hacker-Gruppe, die unter der Schirmherrschaft von Kim Jong-un steht. Sie führt weltweit Cyberangriffe aus und greift so auch deutsche Firmen digital an. Doch wer steckt eigentlich hinter "Lazarus"? Wie gehen sie vor? Und vor allem: Wie kann man sich gegen sie schützen?
