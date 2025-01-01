Thema u. a.: Das große Stadt-Land-Held-Duell: plakatieren vs. Haus abreißenJetzt kostenlos streamen
Galileo
Thema u. a.: Das große Stadt-Land-Held-Duell: plakatieren vs. Haus abreißen
33 Min.Ab 12
Das Stadt-Land-Held-Duell geht in die nächste Runde. Diesmal müssen sich "Galileo"-Reporter Harro Füllgrabe und Vincent Dehler spannenden Challenges stellen. Während der eine bei Wind und Wetter riesige Plakatwände beklebt, muss der andere mit einem Monsterbagger, den nur wenige Leute beherrschen, eine Wand einreißen. Wer bewältigt seine Aufgabe am besten?
