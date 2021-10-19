Thema u. a.: Ein Leben am heißesten Ort der WeltJetzt kostenlos streamen
Galileo
Folge vom 19.10.2021: Thema u. a.: Ein Leben am heißesten Ort der Welt
18 Min.Folge vom 19.10.2021Ab 12
Das Death Valley in Ostkalifornien ist der heißeste Ort der Welt. Bei einer Durchschnittstemperatur von 42 Grad, die im Sommer auf bis zu 55 Grad ansteigt, kann man sogar Spiegeleier auf der Straße braten. "Galileo" fragt vor Ort nach: Wie sieht der Alltag einer Familie aus, die im Death Valley lebt? Und was hilft, um sich gegen die extreme Hitze zu schützen?
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Unterhaltung, Dokumentation, Nachrichtenmagazin, Bildungsfernsehen
Produktion:DE, 2005
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 2019-2026: ProSieben
Enthält Produktplatzierungen