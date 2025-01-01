Thema u. a.: Land Art eines weltberühmten KünstlersJetzt kostenlos streamen
Am 3. Oktober 2021 starb der Kunstprofessor Lars Vilks bei einem Verkehrsunfall. Der schwedische Karikaturist hatte 2007 mit seiner Zeichnung von Mohammed polarisiert und seitdem unter ständigem Polizeischutz gestanden. Die Karikatur war jedoch nicht sein einziges provokantes Kunstwerk. "Galileo" hat den Kunstprofessor vor seinem Tod besucht und ist der ungewöhnlichen Geschichte hinter einer Land Art mitten im schwedischen Naturschutzgebiet nachgegangen.
