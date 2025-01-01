Thema u. a.: Ciao Kakao! Schokolade fürs gute GewissenJetzt kostenlos streamen
Galileo
Thema u. a.: Ciao Kakao! Schokolade fürs gute Gewissen
9 Min.Ab 12
In eine Schokolade gehört Kakao - sogar die Europäische Union schreibt das vor. Doch der Weg der Kakaobohne ist alles andere als nachhaltig und oft mit Kinderarbeit verbunden. Ein Geschwisterpaar aus Zürich hat nun die ideale Lösung gefunden: eine Schokolade ganz ohne Kakao.
Genre:Unterhaltung, Dokumentation, Nachrichtenmagazin, Bildungsfernsehen
Produktion:DE, 2005
